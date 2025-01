Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (7), impulsionados por temores sobre o fornecimento de Rússia e Irã e um enfraquecimento relativo do dólar.

A cotação do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em março, subiu 0,98%, para 77,05 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em fevereiro, subiu 0,94%, para 74,25 dólares.

"A Arábia Saudita aumentou seus preços de venda oficiais à Ásia mais que o esperado ontem" para o mês de fevereiro, "o que poderia ser uma indicação de uma oferta menor que a esperada de Rússia e Irã", destacaram os analistas do DNB.

Antes da posse de Donald Trump em 20 de janeiro, "a eventual introdução de novas sanções americanas contra a Rússia", com foco em seu setor petroleiro por parte do governo em fim de mandato de Joe Biden, ajuda a sustentar os preços do petróleo, acrescentou Tamas Varga, da PVM Energy.

O dólar, além disso, "enfraqueceu nos últimos dias, o que contribui para um aumento de preços", disse Stephen Schork, de Schork Group, em conversa com a AFP.

Como o petróleo é cotado em dólares, quando a divisa perde força o barril fica mais barato para investidores em outras moedas.

Além disso, o mercado avalia se as novas medidas de reativação econômica do governo chinês são suficientes para impulsionar a segunda maior economia mundial, que atravessa uma crise imobiliária e registra níveis de consumo baixos.

lul-ni/tmc/mr/ag/rpr/am