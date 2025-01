A Turquia ameaçou, nesta terça-feira (7), lançar uma operação militar contra combatentes curdos na Síria caso esses grupos não aceitem as exigências estipuladas pelo governo de Ancara para uma transição pacífica após a queda de Bashar al Assad.

"Faremos o que for necessário" se as Unidades de Defesa do Povo Curdo Sírio (YPG) não cumprirem as exigências da Turquia, declarou o chanceler Hakan Fidan ao canal CNNTurk. Quando questionado sobre o significado dessa declaração, o ministro respondeu: "Operação militar".

fo/js/an/eg/am