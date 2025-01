O ícone do futebol irlandês Robbie Keane foi anunciado como o novo treinador do húngaro Ferencvaros, anunciou nesta segunda-feira (6) o tradicional clube de Budapeste.

Keane, ex-atacante do Tottenham, encerrou em 2018 uma brilhante carreira de duas décadas como jogador, sendo o artilheiro da seleção irlandesa. Ele participou da campanha em que a Irlanda avançou até as oitavas de final da Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, onde a acabou sendo eliminada nos pênaltis pela Espanha.

No total, Keane marcou 126 gols em 349 jogos da Premier League. Ele também defendeu as cores do Coventry, Leeds United e Liverpool, entre outros, na primeira divisão inglesa, e do Los Angeles Galaxy, na MLS.

Depois de aposentado, ele se tornou assistente do então técnico da Irlanda, Mick McCarthy, antes de integrar a comissão técnica do inglês Middlesbrough.

Sua primeira experiência importante como treinador principal aconteceu em 2023, à frente do Maccabi Tel Aviv de Israel.

O treinador de 44 anos assume agora o comando do clube mais bem-sucedido da Hungria, que conquistou o seu 35º título da liga em 2023-2024.

