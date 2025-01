A Bolsa de Nova York fechou sem tendência definida nesta segunda-feira (6), sustentada, por um lado, pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial (IA) e, por outro, limitada pelo aumento das taxas dos títulos do Tesouro.

O Dow Jones encerrou praticamente estável (-0,06%), enquanto o índice tecnológico Nasdaq subiu 1,24%, e o índice amplo S&P 500 registrou alta de 0,55%.

Foi um dia "misto", que começou muito antes do toque da campainha, resumiu o economista-chefe da FHN Financial, Christopher Low, à AFP.

"Houve grandes ganhos — sem surpresas, certo? — no setor de IA", acrescentou o especialista. "Mas as farmacêuticas também se saíram bem", destacou.

A Nvidia, gigante da IA, avançou mais de 3,4%, aproximando-se de um recorde, o que deixou a empresa com uma capitalização de mercado em torno de 3,6 trilhões de dólares.

Embora as ações tenham começado o dia em alta, perderam força ao longo da sessão devido à evolução irregular das taxas dos títulos do Tesouro, explicou Patrick O’Hare, da Briefing.com, em uma nota.

O rendimento dos títulos do Tesouro com vencimento em 10 anos fechou em 4,61%, contra 4,60% na sexta-feira.

As ações da empresa de streaming Fubo dispararam mais de 250%.

A Disney e a FuboTV anunciaram na segunda-feira que combinarão os serviços do Hulu, uma plataforma de streaming pertencente à Disney, com o Fubo, um serviço também de streaming focado em esportes.

Com esse acordo, a Disney se torna "proprietária majoritária" da Fubo, com 70% das ações, enquanto a atual equipe de gestão da Fubo administrará a nova entidade, que incluirá também as transmissões ao vivo do Hulu, destacou um comunicado conjunto.

As duas plataformas somam mais de 6,2 milhões de assinantes na América do Norte, segundo as empresas.

A nova sociedade será a segunda maior empresa de serviços de TV paga on-line nos Estados Unidos, atrás apenas do YouTube TV.

O mercado americano também foi impactado pelo anúncio da renúncia de Michael Barr, vice-presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), responsável pela supervisão bancária. A decisão evitou um confronto com o futuro ocupante da Casa Branca, Donald Trump.

Após o anúncio, parte do setor bancário apresentou ganhos, incluindo Bank of America (+1,32%), Morgan Stanley (+2,14%) e Wells Fargo (+1,01%).

