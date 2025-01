Dois grupos rebeldes drusos sírios declararam nesta segunda-feira (6) que estão dispostos a se unirem ao Exército Nacional da Síria, quase um mês após uma coalizão de insurgentes liderados por islamistas derrubar o governo de Bashar al Assad.

"Nós, o movimento Homens da Dignidade e a Brigada da Montanha, as duas principais facções militares em Sweida, anunciamos nossa total disponibilidade para nos juntarmos ao corpo militar [...] sob a égide de um novo exército nacional", disseram os grupos em um comunicado conjunto.

Os drusos são um grupo minoritário que também possui populações em Líbano, Israel e na região das Colinas de Golã, ocupada por Israel.

Este grupo, que representa cerca de 3% da população da Síria, o equivalente a 700.000 pessoas, está em sua maioria concentrado em Sweida, no sudoeste do país.

Durante a guerra civil, que começou em 2011, as milícias drusas permaneceram majoritariamente à margem do conflito e se limitaram à defesa de suas próprias áreas de origem.

Os novos dirigentes que assumiram o comando da Síria, liderados pelo grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), enfrentam o desafio de reconstruir as instituições estatais, após cinco décadas de governo da família Assad, incluindo o exército e a segurança.

No mês passado, as novas autoridades anunciaram um plano para a dissolução dos grupos armados que operam na Síria, visando sua integração ao exército.

O novo chefe do governo, Ahmed al Sharaa, declarou, em dezembro, à rede Al Arabiya TV que as autoridades acolherão pessoas armadas e qualificadas no Ministério da Defesa.

