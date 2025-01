Não houve surpresa em Cartagena, na Espanha. O Real Madrid, atual campeão da LaLiga e da Europa, venceu com tranquilidade o jogo da fase de 16 avos-de-final da Copa do Rei diante da Deportiva Minera (5-0), modesto time da quarta divisão do futebol espanhol, nesta segunda-feira (6).

A equipe 'merengue' venceu com a mesma autoridade mostrada no sábado pelo Barcelona contra outra equipe semi-amadora, o Barbastro (4-0).

Os gols do uruguaio Fede Valverde, num potente chute de dentro da área logo aos 5 minutos, e do francês Camavinga, de cabeça pouco depois (13'), pareciam indicar uma goleada estrondosa para o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, mas no final 'apenas' mais três gols foram marcados: do jovem turco Arda Güler (28' e 88') e do veterano craque croata Luka Modric (55').

O treinador italiano poupou vários titulares, com os olhos postos na Supercopa da Espanha, em cuja semifinal o Real Madrid vai enfrentar o Mallorca, na quinta-feira.

Faltando o duelo Eldense-Valencia, que será disputado na terça-feira, os 16 avos-de-final da Copa do Rei tiveram a eliminação de quatro times da primeira divisão: Sevilla, Las Palmas, Mallorca e Valladolid, que se juntam a Alavés, Girona, Villarreal e Espanyol, que já haviam caído antes.

O sorteio das oitavas de final será realizado na quarta-feira, e as partidas serão disputadas nos dias 14 e 16 de janeiro.

-- Jogos da fase de 16-avos de final da Copa do Rei:

- Sexta-feira:

Racing Club Ferrol (2ª) - (+) Rayo Vallecano 1 - 3

(+) Pontevedra CF (4ª) - Mallorca 3 - 0

Granada (2ª) - (+) Getafe 0 - 1 (após prorrogação)

- Sábado:

Huesca (2ª) - (+) Betis 0 - 1

Tenerife (2ª) - (+) Osasuna 1 - 2

(+) Almería (2ª) - Sevilla 4 - 1

Barbastro (4ª) - (+) Barcelona 0 - 4

Marbella (3ª) - (+) Atlético de Madrid 0 - 1

UD Logroñés (4ª) - (+) Athletic Bilbao 0 - 0 (3-4 nos pênaltis)

- Domingo:

(+) Ourense (3ª) - Valladolid 3 - 2

(+) Elche (2ª) - Las Palmas 4 - 0

Cartagena (2ª) - (+) Leganés 1 - 2

Ponferradina (3ª) - (+) Real Sociedad 0 - 2

Racing Santander (2ª) - (+) Celta de Vigo 2 - 3

- Segunda-feira:

CD Minera (4ª) - (+) Real Madrid 0 - 5

- Terça-feira:

(19h00) Eldense (2ª) - Valencia

(+): classificados para a próxima fase.

