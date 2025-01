As siderúrgicas US Steel e Nippon Steel pretendem mover uma ação judicial contra o governo de Joe Biden por "interferência ilegal" no seu projeto de fusão, que o presidente americano vetou, devido à necessidade estratégica de proteger aquela indústria.

Os dois grupos interpuseram recurso a um tribunal de recurso dos Estados Unidos, no qual afirmam que Biden usou de forma indevida a sua influência para fins políticos, segundo um comunicado conjunto.

Na sexta-feira, o presidente vetou a venda da US Steel para a Nippon Steel por US$ 14,9 bilhões.

