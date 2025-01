Mais de 30 milhões de pessoas, metade delas crianças, precisam de ajuda no Sudão depois de vinte meses de guerra devastadora neste país do leste da África, alertaram as Nações Unidas nesta segunda-feira (6).

A ONU pediu 4,2 bilhões de dólares (25,8 bilhões de reais na cotação atual) para ajudar 20,9 milhões de pessoas no Sudão, de um total de 30,4 milhões, devido a "uma crise humanitária sem precedentes".

A guerra, que começou em abril de 2023 entre o exército sudanês e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), levou o país à fome.

Dezenas de milhares de pessoas morreram e mais de 8 milhões foram deslocadas internamente, o que, somado aos 2,7 milhões de pessoas deslocadas antes do conflito, causou a maior crise de deslocamento interno do mundo.

Cinco regiões do Sudão já declararam fome oficialmente e outras cinco deverão fazê-lo nos próximos meses.

O governo sudanês, leal ao exército, negou a existência de fome, mas as agências de ajuda humanitária lamentam o bloqueio do acesso a certas áreas devido à violência e aos obstáculos burocráticos.

