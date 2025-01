A brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme de drama por seu papel em "Ainda estou aqui", na noite de domingo (5), na 82ª edição da cerimônia que abre a temporada de premiações de Hollywood, realizada na Califórnia.

Torres, vencedora pelo papel no filme de Walter Salles sobre o desaparecimento do deputado Rubens Paiva na década de 1970 durante a ditadura, deixou para trás Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Nicole Kidman ("Babygirl), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Kate Winslet ("Lee").

"Emilia Pérez", filmado quase inteiramente em espanhol e que acompanha a nova vida de uma traficante de drogas que se torna uma mulher, levou para casa quatro estatuetas, incluindo o cobiçado Melhor Filme Musical ou Comédia e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

"Não tenho irmãs, talvez seja por isso que fiz este filme, pela fraternidade", disse o diretor Jacques Audiard, ao receber o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. "Em tempos difíceis, espero que 'Emilia Pérez' seja uma luz", acrescentou.

"Podem nos prender, nos espancar, mas nunca poderão tirar a nossa alma (...), nossa identidade", disse sua protagonista, a atriz trans espanhola Karla Sofía Gascón, que acompanhou Audiard para receber um dos prêmios.

A dominicano-americana Zoe Saldaña levou para casa o primeiro prêmio da cerimônia: o Globo de Ouro de Melhor Atriz coadjuvante em filme de drama por seu papel nesta produção da Netflix.

"Meu coração está cheio de gratidão. Muito obrigado ao Globo de Ouro por celebrar nosso filme e homenagear as mulheres", disse Saldaña em meio às lágrimas.

- Retorno triunfal -

No entanto, Audiard não ganhou o cobiçado prêmio de Melhor Diretor, que foi para Brady Corbet por "O Brutalista".

O filme sobre um arquiteto judeu húngaro que emigra para os Estados Unidos após sobreviver ao Holocausto foi o segundo mais indicado e não decepcionou.

"Eles me disseram que este filme não poderia ser distribuído, que ninguém iria vê-lo, que não funcionaria", disse Corbet, que também ganhou Melhor Filme de Drama.

A produção também deu o Globo de Ouro ao seu protagonista, o vencedor do Oscar Adrien Brody, que com o Melhor Ator de Drama marcou um retorno triunfante.

"Houve um tempo em que pensei que não viveria isso de novo", disse o intérprete, que também prestou homenagem à família e abordou o tema central do filme em seu discurso.

"Embora não saiba bem como expressar os desafios que enfrentaram muitas pessoas que lutaram para imigrar para este país, espero que este trabalho sirva para lhes dar voz", disse.

- Fernanda Torres surpreende -

Fernanda Torres foi a grande surpresa da noite ao ganhar o cobiçado Globo de Melhor Atriz de Drama pelo papel principal em "Ainda estou aqui", de Walter Salles, sobre o desaparecimento do deputado Rubens Paiva na década de 1970 durante a ditadura.

"Quero dedicar à minha mãe (...) que esteve aqui há 25 anos, e é a prova de que a arte permanece ao longo da vida", disse Torres, referindo-se à grande dama da atuação Fernanda Montenegro.

Mais tarde, a brasileira disse à imprensa que sua vitória mostra o quanto o cinema mudou. "Há tantas atuações boas em inglês... e alguém que fala português é indicado e ganha!"

Em uma noite de discursos comoventes, Demi Moore foi aplaudida ao receber o Globo de Melhor Atriz em Musical ou Comédia por sua atuação em "A Substância", filme que aborda os padrões impossíveis de beleza da indústria.

"Faço isso há muito tempo, mais de 45 anos, e esta é a primeira vez que ganho algo como atriz", disse Moore, que acrescentou que em algum momento se convenceu de que não seria reconhecida por seus colegas, apesar de seu sucesso.

"Hoje celebro isto como um indicador da minha integridade e (...) isso me lembra que pertenço a algum lugar", acrescentou.

Em uma coincidência temática, Sebastian Stan levou o Globo de Melhor Ator em Musical ou Comédia por "Um Homem Diferente", sobre um ator em dificuldades que, acometido por uma doença que causa tumores faciais, passa por um procedimento médico experimental para transformar sua aparência.

Na televisão, o épico japonês "Xogun" ganhou três Globos, incluindo Melhor Série, na categoria Drama, enquanto Hacks venceu dois na categoria Musical e Comédia. "Bebê Rena" venceu como Melhor Minissérie.

A comediante Nikki Glaser comandou a cerimônia, precedida por um luxuoso tapete vermelho em que o dourado foi a cor da noite, exibido por atrizes como Demi Moore, Elle Fanning e Cate Blanchett.

Organizada três dias antes do encerramento da votação para definir as indicações ao Oscar, os organizadores esperam que estes Globos de Ouro, que vivem uma nova fase depois de terem sido ofuscados por denúncias de práticas antiéticas em 2021, se consolidem como um termômetro da noite mais importante de Hollywood.

