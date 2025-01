As forças russas conquistaram a cidade mineira de Kurakhove, no leste da Ucrânia, anunciou o Ministério da Defesa russo nesta segunda-feira (6), após meses de constantes progressos na região.

As unidades russas "libertaram completamente a cidade de Kurakhove, a maior aglomeração do sudoeste do Donbass", disse o Ministério em uma mensagem no Telegram.

O Ministério afirmou que a cidade é um "centro logístico importante" e que sua conquista permitirá às forças russas se apoderarem do resto da região de Donetsk "a um ritmo acelerado".

A cidade, que tinha 22.000 habitantes antes da guerra, está perto de um reservatório e abriga uma planta de energia elétrica.

Segundo o Ministério russo, as forças ucranianas tornaram Kurakhove "uma poderosa área fortificada com uma rede desenvolvida de posições de tiro e comunicações subterrâneas".

Nos últimos meses, a Rússia acelerou seus avanços no leste da Ucrânia com o objetivo de se apoderar da maior quantidade de território possível antes da chegada ao poder do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em 20 de janeiro.

O republicano prometeu encerrar rapidamente esse conflito que começou há quase três anos, mas sem dar detalhes de como fará.

