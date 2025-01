Outros dois times da primeira divisão do Campeonato Espanhol, Valladolid e Las Palmas, caíram na fase de 16-avos de final da Copa do Rei depois de perderem neste domingo (5) para adversários de categoria inferior.

O Valladolid foi derrotado por 3 a 2 em sua visita ao Ourense, da terceira divisão, enquanto o Las Palmas foi goleado por 4 0 pelo Elche, da segunda.

Por duas vezes o Valladolid esteve à frente no placar, mas o Ourense conseguiu a reação e os times foram para o intervalo empatados em 2 a 2. No início do segundo tempo, Ángel Sánchez (52') fez o gol que deu a vitória ao time da casa.

Além da eliminação, o técnico do Valladolid, o argentino Diego Cocca, perdeu três jogadores lesionados na partida: Karl Jakob Hein, Stanko Juric e Raúl Moro.

"Estamos tristes com a derrota e preocupados com muitas coisas, mas este jogo foi bom para tirarmos algumas conclusões", disse Cocca após a derrota.

Mais contundente foi a eliminação do Las Palmas na casa do Elche, quarto colocado da segunda divisão, por um inapelável 4 a 0

Valladolid e Las Palmas se juntam a Mallorca e Sevilla, outros dois times da elite eliminados nesta fase da Copa do Rei, enquanto os favoritos Barcelona, Atlético de Madrid e o atual campeão, o Athletic Bilbao, conseguiram avançar às oitavas de final no sábado.

Neste domingo, Real Sociedad, Leganés e Celta de Vigo também se classificaram ao derrotarem, respectivamente, Ponferradina (3ª divisão) por 2 a 0, Cartagena (2ª divisão) por 2 a 1 e Racing de Santander (2ª divisão) por 3 a 2.

O Real Madrid buscará sua vaga nas oitavas de final na segunda-feira, quando visita o modesto Minera, da quarta divisão.

-- Resultados e programação da fase de 16-avos de final da Copa do Rei:

- Sexta-feira:

Racing Club Ferrol (2ª) - (+) Rayo Vallecano 1 - 3

(+) Pontevedra CF (4ª) - Mallorca 3 - 0

Granada (2ª) - (+) Getafe 0 - 1 (após prorrogação)

- Sábado:

Huesca (2ª) - (+) Betis 0 - 1

Tenerife (2ª) - (+) Osasuna 1 - 2

(+) Almería (2ª) - Sevilla 4 - 1

Barbastro (4ª) - (+) Barcelona 0 - 4

Marbella (3ª) - (+) Atlético de Madrid 0 - 1

UD Logroñés (4ª) - (+) Athletic Bilbao 0 - 0 (3-4 nos pênaltis)

- Domingo:

(+) Ourense (3ª) - Valladolid 3 - 2

(+) Elche (2ª) - Las Palmas 4 - 0

Cartagena (2ª) - (+) Leganés 1 - 2

Ponferradina (3ª) - (+) Real Sociedad 0 - 2

Racing Santander (2ª) - (+) Celta de Vigo 2 - 3

- Segunda-feira:

(15h00) CD Minera (4ª) - Real Madrid

- Terça-feira:

(19h00) Eldense (2ª) - Valencia

(+): classificados para a próxima fase.

