Liderados por suas duas estrelas, Coco Gauff e Taylor Fritz, os Estados Unidos conquistaram o título da United Cup ao vencerem a Polônia na final disputada neste domingo (5), em Sydney.

Gauff, de 20 anos e número 3 no ranking da WTA, deu o primeiro ponto à equipe americana ao vencer Iga Swiatek (N.2) por 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 51 minutos de jogo.

Sem encontrar a consistência necessária com seus respectivos serviços, com uma série de quebras, a americana foi um pouco mais eficiente com seu saque nos momentos decisivos, vencendo 74% dos pontos com o primeiro serviço.

"Acho que tenho ciência de que sou uma das melhores jogadoras do mundo e que, quando jogo um bom tênis, é difícil de me derrotar", declarou Gauff após a partida.

Depois foi a vez de Fritz, número 4 no ranking da ATP, que enfrentou outro exímio sacador do circuito, Hubert Hurkacz (N.16).

Os dois jogadores, ao contrário de suas companheiras de equipe, se mostraram muito eficientes no serviço (os dois ganharam mais de 80% dos pontos com o saque nas mãos e, somados, marcaram 30 aces) e só cederam ao adversário uma quebra cada um.

Fritz venceu o primeiro set por 6-4 e Hurkacz deu o troco no segundo por 7-5. Na terceira parcial, o americano foi ligeiramente superior e fechou o jogo no tie-break (7-6 [7/4]), em quase duas horas e 20 minutos de duelo.

"Foi uma grande semana", comemorou Fritz, cuja vitória dispensou a disputa do jogo em duplas. "Eles são uma equipe muito difícil e as brechas são muito pequenas", acrescentou o americano sobre a Polônia, que voltou a perder na final, depois da derrota há um ano diante da Alemanha.

Os Estados Unidos recuperam assim o título da United Cup que conquistaram na primeira edição. O torneio misto por equipes serve de preparação para o Aberto da Austrália, que começará no dia 12 de janeiro.

