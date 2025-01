O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa do atacante brasileiro Vinícius Júnior, que se envolveu em uma nova polêmica depois de ter sido expulso no último jogo contra o Valencia: "É difícil aguentar tudo o que ele passa", disse o italiano em entrevista coletiva neste domingo (5).

"Vejo o que acontece e o que aconteceu nos estádios com ele. Ele melhorou muito sua atitude e ainda pode melhorar, mas ninguém é perfeito. Está trabalhando muito nisso e melhorou muito, tanto que é o melhor jogador do mundo", disse Ancelotti na véspera do jogo da fase de 16-avos de final da Copa do Rei contra o Minera, da quarta divisão espanhola.

Sobre a expulsão de Vini na última quinta-feira, no estádio Mestalla, por empurrar o goleiro do Valencia, Ancelotti declarou: "Não era para vermelho, era amarelo, e por isso esperamos que não seja suspenso por mais jogos".

Caso pegue um gancho maior, o brasileiro pode ficar fora não só do jogo contra o Minera, mas também da Supercopa da Espanha, que será disputada semana que vem na Arábia Saudita.

"É difícil se colocar no lugar dele e aguentar tudo o que ele passa, os insultos. Não é tão simples, mas ele tenta melhorar. Está triste pelo cartão vermelho e pediu desculpas, mas temos que seguir adiante", reiterou o treinador.

Apesar de jogar com um a menos pela expulsão de Vini, o Real Madrid derrotou o Valencia por 2 a 1, de virada, e pulou para a liderança do Campeonato Espanhol. Agora, o time volta todas as atenções para a estreia na Copa do Rei.

"Nos últimos anos esta competição tem corrido muito bem para nós e jogar a final é algo muito bonito. O objetivo é chegar à final, como sempre", declarou Ancelotti.

O Real Madrid vai para o jogo contra o Minera com os desfalques do goleiro Thibaut Courtois, que será substituído por Andreiy Lunin, e do zagueiro Antonio Rüdiger.

"Os demais viajam e podem jogar. Jogamos há pouco tempo e alguns jogadores estarão cansados. Quero dar minutos a outros que jogaram menos", concluiu o treinador.

bur-mcd/eg/cb