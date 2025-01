O ex-primeiro-ministro grego Costas Simitis, considerado um "modernizador" na classe política grega, morreu neste domingo (5) aos 88 anos de idade, anunciou a televisão pública Ertnews.

Costas Simitis foi um dos fundadores do Pasok ("Movimento Socialista Pan-helênico"), o partido socialista criado em 1974, após a queda da ditadura dos coronéis.

Uma das principais figuras do movimento de renovação do Pasok, ele sucedeu Andreas Papandreou, líder histórico do partido, e foi primeiro-ministro de 1996 a 2004.

Simitis foi o idealizador da entrada da Grécia na zona do euro em 2001 e da adoção da moeda comum europeia.

"A modernização não tem prazo de validade. É um processo contínuo, baseado nos valores da democracia, da justiça e do desenvolvimento constante do potencial dos indivíduos", disse ele.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, expressou sua tristeza pela morte de Simitis e prestou homenagem a "um oponente político nobre e meritório que acompanhou a Grécia em suas principais etapas nacionais: a entrada na zona do euro, a adoção do euro e a entrada do Chipre na Europa".

