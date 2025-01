A cartunista Ann Telnaes anunciou seu pedido de demissão do Washington Post, após a rejeição pela administração de uma charge em que ela criticava o dono do jornal, o magnata Jeff Bezos, por tentar “cair nas graças” do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Cartunista do Washington Post desde 2008 e ganhadora do Prêmio Pulitzer para charges de jornal, Ann ressaltou em seu blog que nunca havia tido “uma charge rejeitada” por causa do tema escolhido.

“A charge que foi excluída critica os chefes da tecnologia e da mídia e os bilionários que fazem tudo o que podem para obter favores do presidente eleito”, explicou.

Publicada ontem no blog da ilustradora, a charge mostrava Bezos, fundador da gigante do varejo on-line Amazon, ajoelhado e entregando uma sacola com cifrões a uma estátua que representava o próximo presidente republicano.

No desenho, Bezos aparecia ao lado do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg (Meta Group), do chefe da empresa de inteligência artificial OpenAI, Sam Altman, e do dono do Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong.

Um "Mickey Mouse" prostrado também era visto, representando o grupo Disney, proprietário da ABC News, que havia concordado em pagar US$ 15 milhões (92,3 milhões de reais) para encerrar um processo de difamação movido por Trump.

De acordo com a cartunista, a decisão do jornal “muda as regras do jogo... e é perigosa para a imprensa livre”.

O jornal enfatizou que o trabalho de Ann não foi rejeitado por causa de alguma “força maligna”. “Acabamos de publicar uma coluna sobre o mesmo assunto da charge, e já havíamos programado outra coluna, dessa vez uma sátira”, disse o editor da página editorial, David Shipley. “O único preconceito foi contra a repetição”, observou.

Trump anunciou sua intenção de lançar uma avalanche de denúncias contra meios de comunicação que, segundo ele, estavam divulgando notícias falsas contra ele e que ele considera “inimigos do povo”.

