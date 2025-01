O republicano Mike Johnson, reeleito presidente da Câmara dos Representantes, prometeu aplicar as políticas de Donald Trump, começando pela "defesa das fronteiras" dos Estados Unidos.

Em coordenação com Donald Trump "deportaremos estrangeiros ilegais perigosos e criminosos, e finalmente terminaremos de construir o muro fronteiriço" com o México, acrescentou em discurso, no qual assegurou que os republicanos "devolverão o poder ao povo".

