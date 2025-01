O vazamento de petróleo que afeta o sudoeste da Rússia e a Crimeia desde meados de dezembro, após o naufrágio de dois navios petroleiros, atingiu Sebastopol, a maior cidade da península anexada, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (3).

"Uma pequena camada de petróleo, de 1,5 por 1,5 metro, chegou a Sebastopol hoje [sexta-feira] e foi descoberta na entrada da Baía de Balaklava", disse o governador de Sebastopol, Mikhail Razvojaiev, no Telegram.

O alto responsável, que acompanhou a sua mensagem com um vídeo em que se vê uma mancha preta flutuando na água, disse ter ordenado a limpeza do vazamento.

A cidade de Sebastopol, com mais de meio milhão de habitantes, é a base histórica da frota russa do mar Negro e um importante destino turístico para os russos.

Segundo Razvojaiev, também foram descobertos "casos esporádicos" de aves cobertas de combustível em outras áreas da Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia em 2014.

Em 15 de dezembro, dois petroleiros russos, Volgoneft-212 e Volgoneft-239, encalharam durante uma tempestade no Estreito de Kerch, entre Rússia e Crimeia. Os navios transportavam 9,2 mil toneladas de diesel, das quais cerca de 40% teriam ido parar no mar.

As autoridades e os voluntários organizaram uma operação de limpeza em grande escala, mas a situação ainda é preocupante.

No sudoeste da Rússia, foram descobertas novas contaminações nas praias de Anapa, um balneário popular, segundo a organização regional encarregada de lidar com a catástrofe.

Desde o início do vazamento do petróleo, quase 78 mil toneladas de areia contaminada foram removidas de dezenas de quilômetros de praias na costa russa, mas no total cerca de 200 mil toneladas poderão ser afetadas, dizem as autoridades.

Segundo elas, os esforços de descontaminação são complicados porque o tipo de petróleo derramado não necessariamente flutua na superfície da água.

bur/hgs/meb/aa