O mês de janeiro, que incluirá na sua parte final dois jogos cruciais para evitar a eliminação na Liga dos Campeões, "vai ser emocionante" para o Paris Saint-Germain, previu nesta quinta-feira (2) o seu treinador, o espanhol Luis Enrique.

Para a equipe da capital francesa, o ano esportivo começará já no domingo, em Doha, com a decisão do Troféu dos Campeões (Supercopa da França) contra o Monaco.

O PSG viajou nesta quinta ao Catar com todo o seu plantel, incluindo Randal Kolo Muani e Milan Skriniar, que poderão deixar o clube neste mercado de janeiro.

Luis Enrique deu uma breve videoconferência para a imprensa a bordo do avião e falou sobre as perspectivas da equipe para as próximas semanas.

"É maravilhoso porque quanto mais jogos houver, melhor. A Copa da França, o Troféu dos Campeões, a Ligue 1, a Liga dos Campeões... Tudo vem ao mesmo tempo", disse sorrindo o ex-técnico da seleção espanhola ao falar do movimentado mês de janeiro que sua equipe terá pela frente.

A situação do PSG na Liga dos Campeões é especialmente tensa, com o 25º lugar numa competição com 36 times e, portanto, praticamente na zona de eliminação após seis rodadas de um total de oito. A sua sobrevivência estará em jogo nas duas últimas rodadas, contra Manchester City (22 de janeiro) e Stuttgart (29 de janeiro).

Sobre o mercado de transferências de janeiro, Luis Enrique se mostrou cauteloso: "Estamos abertos a oportunidades de melhorar o elenco, mas já tenho a sorte de poder treinar uma equipe deste nível. É mais difícil contratar em janeiro porque os grandes jogadores não estão disponíveis".

Por outro lado, em declarações à mídia do clube, o capitão Marquinhos afirmou que "chega agora o verdadeiro momento da temporada".

"Estamos bem na Ligue 1 e na Copa da França. Na Liga dos Campeões vamos dar tudo. Temos belos jogos pela frente e isso nos motiva", garantiu.

