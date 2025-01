A Tesla anunciou, nesta quinta-feira (2), uma queda nas vendas de seus veículos em 2024, contrariando as previsões da companhia, em um sinal da concorrência crescente no setor dos carros elétricos na China e em outros mercados importantes.

A fabricante de veículos elétricos, de propriedade do magnata Elon Musk, reportou 495.570 unidades entregues no quarto trimestre de 2024, elevando o acumulado do ano a pouco mais de 1,8 milhão de veículos.

Este número representa aproximadamente 1,1% menos vendas que em 2023, e rebate os anúncios feitos pela Tesla em outubro, quando a empresa antecipou um "leve crescimento" nas entregas de veículos para o ano inteiro.

As vendas no quarto trimestre aumentaram em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas foram insuficientes para evitar uma queda em 2024.

A Tesla assegurou que a atual moderação nas vendas se deve a que está "entre duas grandes ondas de crescimento", e que no próximo período aumentará o volume graças aos avanços tecnológicos da condução autônoma e à introdução de novos veículos.

A Tesla coroou, assim, um 2024 com resultados mistos, ano em que Musk mergulhou de cabeça na política eleitoral, ao apoiar a campanha para a Casa Branca do republicano Donald Trump com grandes contribuições financeiras e a amplificação de suas mensagens pela rede X.

