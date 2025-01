Área do French Quarter costuma ficar cheia de turistas e moradores no Ano Novo

Dez pessoas morreram e pelo menos 35 ficaram feridas depois que um homem dirigiu uma caminhonete em direção a uma grande multidão em Nova Orleans, Estados Unidos, nas primeiras horas de 2025.

Aqui está o que sabemos até agora sobre o suspeito, que morreu após trocar tiros com três policiais.

Quem era Shamsud Din Jabbar?

O homem suspeito de atacar uma multidão na famosa rua Bourbon Street na manhã desta quarta-feira (01/01) foi identificado como Shamsud Din Jabbar, de 42 anos.

Cidadão americano vivendo em Houston, no Estado do Texas, ele era veterano de guerra dos EUA, de acordo com o FBI (serviço doméstico de inteligência dos EUA) — que afirmou que o incidente está sendo investigado como um "ato de terrorismo".

Shamsud Din Jabbar frequentou a Universidade do Estado da Georgia de 2015 a 2017, formando-se em Sistemas de Informação de Computadores.

Ele já teve problemas anteriores com a polícia, incluindo roubo e dirigir sem carteira

A agente especial do FBI Alethea Duncan disse que os investigadores consideram que Shamsud Din Jabbar talvez não seja o único responsável pelo ataque.

Ela pediu que qualquer pessoa com informações ou que possa ter interagido com o suspeito nas últimas 17 horas entre em contato com o FBI.

"Esta é uma investigação em andamento que está evoluindo rapidamente", disse a agente especial.

Quanto o ataque aconteceu?

Às 3h15 da madrugada desta quarta-feira, no horário local (6h15 em Brasília), uma caminhonete em alta velocidade correu em direção a uma grande multidão na Bourbon Street, no coração do bairro French Quarter.

A polícia descreveu o ato como "muito intencional", acrescentando que o autor do ataque estava "determinado a criar a carnificina e os danos que causou".

"Este homem estava tentando atropelar o máximo de pessoas possível", disse a chefe de polícia de Nova Orleans, Anne Kirkpatrick.

O motorista atirou de seu veículo, ferindo dois policiais. Eles estão em condições estáveis no hospital, disseram as autoridades.

Quem ficou ferido?

A polícia disse que 10 pessoas foram mortas e pelo menos 35 ficaram feridas. Nenhuma delas foi identificada ainda.

Os feridos foram enviados a vários hospitais da região.

Segundo a polícia, a maioria das vítimas parece morar em Nova Orleans.

Onde tudo aconteceu?

SHAWN FINK/EPA-EFE/REX/Shutterstock Área do French Quarter costuma ficar cheia de turistas e moradores no Ano Novo

A rua Bourbon Street é um famoso ponto turístico e de vida noturna, repleto de restaurantes, bares e casas com música ao vivo.

Fica no French Quarter de Nova Orleans, um bairro animado que atrai turistas e moradores, especialmente para celebrar o Ano Novo.

A cidade foi fundada por franceses em 1718.

Todo ano, mais de um milhão de pessoas se reúnem para seu famoso carnaval e desfile de Mardi Gras na primavera.

A tradicional partida de futebol americano dos EUA Sugar Bowl, que aconteceria nesta quarta-feira em Nova Orleans, precisou ser adiada em 24h por conta do ataque.

O que foi encontrado na cena do crime?

A agente especial Duncan confirmou em uma entrevista coletiva que o FBI assumiu a investigação.

Ela enfatizou que o público deve ficar longe da área "até que se possa descobrir o que está acontecendo".

A polícia pediu que o público fique longe da Bourbon Street entre as ruas Canal e St Ann.

A prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, disse que a prioridade na tarde de quarta-feira continuava sendo tirar as vítimas o mais rápido possível do local do crime.

A caminhonete usada no ataque, um Ford F-150 Lightning branco, ficou com a frente bastante danificada. O veículo foi localizado pela equipe do BBC Verify (setor de checagem da BBC) em frente à boate Rick's Cabaret na Bourbon Street, perto do cruzamento com a rua Conti Street.

As autoridades disseram que o veículo foi alugado e não pertencia ao suspeito. Dois possíveis explosivos foram encontrados na área. Além disso, uma arma longa com um "dispositivo supressor" — atuando como silenciador — foi recuperada na cena, informou a rede CBS (parceira da BBC nos EUA).

O que disseram as vítimas?

Uma testemunha que estava na Bourbon Street no momento do ataque relatou algumas das cenas angustiantes.

Whit Davis, de Shreveport, Louisiana, disse à BBC: "Estávamos na Bourbon Street e arredores desde o início da noite."

"Quando estávamos no bar, não ouvimos tiros ou estrondos porque a música estava muito alta", relatou ele.

A polícia reteve Davis e um grupo de pessoas no bar e, quando eles foram autorizados a sair, o homem conta que passou por "corpos de pessoas mortas e feridos por toda a rua".

Qual foi a motivação do ataque?

As autoridades estão investigando se o suspeito era ligado ou inspirado em alguma organização terrorista estrangeira, de acordo com a CBS.

Segundo o FBI, foi encontrada na caminhonete uma bandeira do grupo radical Estado Islâmico.

O serviço de inteligência americano está tratando do incidente como um "ato de terrorismo".

Além do FBI, estão participando da investigação a Agência Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos; a Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça; e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Louisiana.