O futebol mundial ficou de luto em 2024 desde a primeira semana do ano, com a morte já nos primeiros sete dias de duas grandes lendas que marcaram a história do esporte: o brasileiro Mário Jorge Lobo Zagallo e o alemão Franz Beckenbauer.

Duas semanas depois, o italiano Gigi Riva, maior artilheiro da história da 'Nazionale', morreu e em maio o futebol argentino lamentou a perda de César Luis Menotti, técnico da 'Albiceleste', campeã mundial em 1978.

Em novembro, o luto veio da Holanda, com o falecimento de Johan Neeskens, uma das lendas da 'Oranje' que chegou a duas finais mundiais consecutivas (1974 e 1978).

Fora do futebol, a morte mais chocante no mundo do esporte foi a do recordista da maratona, o queniano Kelvin Kiptum, num acidente de carro no início de fevereiro.

- JANEIRO

5 de janeiro: Mario Zagallo (92 anos), lenda do futebol brasileiro e único brasileiro tetracampeão mundial, depois de ter conquistado duas Copas do Mundo como jogador (1958 e 1962) e outras duas como técnico da seleção (treinador principal em 1970 e coordenador em 1994).

7 de janeiro: Franz Beckenbauer (78 anos), jogador alemão, lenda do Bayern de Munique, três vezes vencedor da Copa dos Campeões Europeus, a antiga Champions League (1974, 1975 e 1976) e campeão mundial como jogador (1974) e treinador (1990). Também pela seleção alemã venceu a Eurocopa de 1972.

22 de janeiro: Gigi Riva (79 anos), jogador italiano e maior artilheiro da história da 'Nazionale'. Venceu a Euro-1968 e disputou a final da Copa do Mundo de 1970.

- FEVEREIRO

11 de fevereiro: Kelvin Kiptum (24 anos), atleta queniano, detentor do recorde mundial da maratona (2 horas, 00 minutos e 35 segundos), morreu num acidente de carro em seu país.

22 de fevereiro: Artur Jorge (78 anos), treinador português de futebol, vencedor da Copa dos Campeões Europeus com o Porto em 1987.

- MARÇO

18 de março: Kenjiro Shinozuka (75 anos), foi o primeiro piloto japonês a vencer o Paris-Dakar, em 1997.

- ABRIL

10 de abril: O.J. Simpson (76 anos), astro do futebol americano e absolvido no "julgamento do século" pelo assassinato de sua ex-mulher em 1995.

- MAIO

5 de maio: César Luis Menotti (85 anos), técnico argentino campeão mundial pela 'Albiceleste' em 1978.

- JUNHO

12 de junho: Jerry West (86 anos), jogador de basquete americano, campeão da NBA em 1972 pelo Los Angeles Lakers e cuja silhueta serviu de modelo para o logotipo oficial da liga.

18 de junho: Willie Mays (93 anos), ícone do beisebol americano e lenda do San Francisco Giants.

30 de junho: Eric Poujade (51 anos), ginasta francês, bicampeão europeu (1998) e vice-campeão olímpico em Sydney (2000).

- JULHO

14 de julho: Sylvain Saudan (87 anos), esquiador suíço, foi pioneiro do esqui extremo.

- AGOSTO

22 de agosto: Peter Lundgren (59 anos), foi um tenista sueco que depois treinou o suíço Roger Federer.

26 de agosto: Sven-Goran Eriksson (76 anos), treinador sueco de futebol, foi o primeiro estrangeiro a assumir o comando da seleção da Inglaterra entre 2001 e 2006.

- SETEMBRO

5 de setembro: Rebecca Cheptegei (33 anos), atleta de maratonas ugandesa.

16 de setembro: Gary Shaw (63 anos), jogador de futebol inglês vencedor da Copa dos Campeões Europeus (a antiga Champions League) em 1982 pelo Aston Villa.

30 de setembro: Dikembe Mutombo (58 anos), jogador de basquete congolês que entrou no 'Hall of Fame' da NBA, oito vezes All-Star entre os anos 1990 e 2000.

- OUTUBRO

6 de outubro: Kipyegon Bett (26 anos), atleta queniano medalhista de bronze nos 800 m do Mundial de Londres-2017.

6 de outubro: Johan Neeskens (73 anos), jogador de futebol holandês, três vezes campeão da Copa dos Campeões Europeus pelo Ajax (1971, 1972 e 1973), e duas vezes finalista da Copa do Mundo pela seleção da Holanda (1974 e 1978).

17 de outubro: Emile Daems (86 anos), ciclista belga vencedor da Paris-Roubaix em 1963.

25 de outubro: Zé Carlos (56 anos), jogador de futebol brasileiro vice-campeão do mundo em 1998 pela seleção.

- NOVEMBRO

15 de novembro: Bela Karolyi (82 anos), treinador romeno de Nadia Comaneci quando esta se sagrou campeã olímpica em 1976.

- DEZEMBRO

2 de dezembro: Helmuth Duckadam (65 anos), goleiro romeno, vencedor da Copa dos Campeões Europeus em 1986 pelo Steaua Bucarest.

2 de dezembro: Neale Fraser (91 anos), lenda do tênis australiano e vencedor de 19 troféus de Grand Slam, três deles de simples na era amadora (dois US National, antecessor do US Open, em 1959 e 1960 e de Wimbledon em 1960) e outros 16 Grand Slams em duplas.

17 de dezembro: Rik Van Looy (90 anos), ciclista belga, considerado um dos melhores da história depois de se sagrar bicampeão mundial e ser o primeiro ciclista a vencer todos os Monumentos, ativo nas décadas de 1950 e 1960.

23 de dezembro: Sophie Hediger (26 anos), snowboarder suíça.

25 de dezembro: Pascal Hervé (60 anos), ciclista francês.

30 de dezembro: Hugo 'Cholo' Sotil (75 anos), ex-jogador do Barcelona (1973 a 1976) e da seleção peruana. Disputou as Copas do Mundo do México-1970 e da Argentina-1978.

