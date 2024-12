O ex-jogador peruano Hugo 'Cholo' Sotil, que se destacou no Barcelona entre 1973 e 1976 e disputou as Copas do Mundo do México-1970 e da Argentina-1978, morreu nesta segunda-feira (30) aos 75 anos em Lima devido a uma doença da qual sofria, informou o Ministério da Saúde (Minsa) peruano.

"O Hospital Nacional Dos de Mayo lamenta informar que hoje, segunda-feira à 1h00, faleceu o senhor Hugo Sotil Yeren", declarou o Minsa num comunicado.

"Sotil foi atendido por uma equipe de médicos de diversas especialidades. No entanto, apesar dos esforços realizados, o seu estado de saúde se agravou, tendo falecido por choque circulatório com insuficiência renal e hepática", informou o hospital onde o ex-jogador estava internado desde o dia 19 de dezembro.

Sotil jogou pelo Barça (1973-1976) onde se juntou ao astro holandês Johan Cruyff, vestindo a camisa 10.

"Nesta segunda-feira, 30 de dezembro, faleceu Hugo Sotil. Nascido em Ica (Peru) em 18 de maio de 1949, foi considerado um dos melhores jogadores sul-americanos de sua época", informou o Barcelona, lembrando o peruano como um "atacante habilidoso, esquivo, ousado e intuitivo".

Hugo Sotil chegou ao campeonato espanhol vindo do Municipal de Lima. Em sua primeira temporada como 'blaugrana', conquistou o título de campeão espanhol "fazendo verdadeiras maravilhas ao lado de nomes como Rexach, Asensi, Cruyff e Marcial", relembrou o clube.

O Barça também recordou a anedota do telefonema do vestiário dado por 'El Cholo' para sua mãe após a conquista do título e a frase "Mamita, campeonamos!" ("Mamãe, somos campeões!", em português).

Em novembro passado Sotil participou da comemoração dos 125 anos do clube 'blaugrana'.

'El Cholo' vestiu a camisa da seleção peruana 62 vezes e marcou o gol da vitória na partida decisiva da final da Copa América de 1975 contra a Colômbia (1 a 0), que foi o segundo e último troféu da 'Bicolor'. Ele também disputou a Copa do Mundo do México em 1970 e da Argentina em 1978.

Sotil também jogou pelo Alianza Lima (1977-1979) e pelo colombiano Independiente Medellín (1979-1981).

"Ele viverá para sempre em nossos corações", disse o Alianza Lima em sua conta no X.

