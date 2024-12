O Milan, oitavo colocado no campeonato italiano, anunciou nesta segunda-feira (30) o português Sérgio Conceição como seu novo técnico, logo após demitir Paulo Fonseca, que estava no cargo desde julho.

O treinador de 50 anos assinou contrato até 30 de junho de 2026, informou o Milan num comunicado, se distanciando da luta pelo título da Serie A com 14 pontos atrás do líder, a Atalanta, depois de empatar em 1 a 1 com a Roma no domingo.

Conceição conhece bem a Serie A, tendo jogado nela entre 1998 e 2004. Como treinador, passou toda a sua carreira no campeonato português, com exceção de uma breve passagem de seis meses pelo francês Nantes na temporada de 2016-2017.

O treinador ficou livre depois de deixar o Porto, time que comandou entre 2017 e 2024 e com o qual conquistou três títulos de campeão português e quatro edições da Taça de Portugal.

Conceição, que também havia sido procurado pelo inglês Wolverhampton, assume as rédeas de uma equipe capaz de obter vitórias de prestígio, como a que conquistou diante da Inter de Milão (2-1) no dérbi de setembro ou o triunfo, em novembro, contra o Real Madrid (3-1) em pleno Santiago Bernabéu pela Liga dos Campeões. E ainda assim, não consegue emendar bons resultados.

O treinador português terá apenas alguns dias para se preparar para a semifinal da Supercopa da Itália, que a sua nova equipe disputará na sexta-feira, dia 3 de janeiro, em Riade, na Arábia Saudita, contra a Juventus, equipe onde joga um dos seus filhos, Francisco.

