O desemprego urbano na Colômbia caiu para 8% em novembro, comparado com os 8,7% registrados no mesmo mês do ano anterior, informou, nesta sexta-feira (27), a autoridade estatística do país.

"Essa diferença anual é estatisticamente significativa", celebrou em uma apresentação virtual Piedad Urdinola, diretora do Departamento Administrativo Nacional de Estatística (Dane).

O índice de desocupação urbana, referência para a Colômbia, é medido nas 13 principais cidades e suas áreas metropolitanas.

Os setores que mais cresceram em número de empregos foram administração pública, atenção à saúde, indústria manufatureira e serviços de alimentação e comida.

Em nível nacional, o desemprego foi de 8,2%, uma queda em comparação com os 9% no mesmo período de 2023.

Segundo a estatística, cerca de 2.100.000 pessoas em idade de trabalhar estão sem emprego em todo o país.

Novembro foi o mês com menor desocupação do ano, de acordo com Urdinola.

Nesta semana, o governo anunciou um aumento de 9,54% no salário mínimo, que no próximo ano será equivalente a 322 dólares (R$ 1.996).

Pelo menos 45% dos ocupados no país recebem mensalmente esse valor pelo seu trabalho.

Estima-se que a Colômbia terminará 2024 com uma inflação de pelo menos 5%.

das/lv/val/lbc/jb/yr