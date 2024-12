Montenegro extraditará para os Estados Unidos o empresário sul-coreano de criptomoedas Do Kwon, que também é procurado pela Coreia do Sul pela falência multibilionária de sua empresa Terraform Labs, anunciou o Ministério da Justiça nesta sexta-feira (27).

“O ministro da Justiça, Boja Bozovic, decidiu autorizar a extradição do suspeito Kwon Do Hyeong para os Estados Unidos”, disse o ministério em um comunicado.

O magnata das criptomoedas, cujo nome verdadeiro é Kwon Do-Hyeong, foi preso em março de 2023 no aeroporto de Podgorica, capital montenegrina, quando estava prestes a embarcar em um avião para Dubai com um passaporte costarriquenho falso.

O empresário estava foragido há meses, tendo deixado a Coreia do Sul e depois Singapura antes da falência de sua empresa em 2022.

Tanto Seul quanto Washington exigiram sua extradição por seu suposto envolvimento em uma fraude ligada à falência de sua empresa, que eliminou cerca de US$ 40 bilhões (cerca de 245 bilhões de reais na cotação atual) e abalou os mercados globais de criptomoedas.

Depois de uma série de decisões do judiciário montenegrino, o Tribunal Constitucional do país, na terça-feira, levantou o último obstáculo.

O tribunal anunciou que estava rejeitando o recurso do advogado de Do Kwon que contestava a decisão da Suprema Corte de setembro de que as condições para a extradição do empresário para a Coreia do Sul e para os Estados Unidos foram cumpridas.

Do Kwon havia sido preso junto com seu diretor financeiro, que foi extraditado para a Coreia do Sul em fevereiro.

Os dois homens também tinham passaportes belgas com nomes diferentes em suas bagagens, de acordo com um tribunal local.

A empresa de Do Kwon, fundada em 2018, desenvolveu as criptomoedas TerraUSD e Luna.

O Terra foi apresentado como uma criptomoeda estável (um dólar por um Terra), supostamente menos volátil do que uma criptomoeda clássica, como o bitcoin, cujo preço flutua de acordo com a oferta e a demanda.

No entanto, diferentemente das principais criptomoedas estáveis, sua estabilidade era garantida por um algoritmo e não por suas próprias reservas em moedas ou outros ativos tangíveis.

