Pelo menos 12 corpos foram encontrados em valas clandestinas no estado de Chihuahua, região norte do México, na fronteira com os Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

A descoberta aconteceu em uma área do município de Ascensión, próximo da fronteiriça Ciudad Juárez, onde foram localizadas 11 valas, das quais foram extraídos ossos que correspondem a 12 corpos, informou a Procuradoria de Chihuahua em um comunicado.

"A descoberta ocorreu durante uma operação de busca realizada nos dias 18, 19 e 20 de dezembro", afirma a nota.

"Os ossos indeterminados e as evidências foram transferidos para os laboratórios do Serviço Médico Legal em Ciudad Juárez", acrescenta o comunicado.

Chihuahua é afetada há vários anos pela violência vinculada ao crime organizado por ser uma rota para o tráfico de drogas e o tráfico de migrantes em direção aos Estados Unidos.

O estado registrou 3.927 pessoas desaparecidas desde 1952, um número consideravelmente menor que outros estados mais afetados pelo fenômeno, como Jalisco (oeste) e Tamaulipas (norte), que registram mais de 13.000 casos no mesmo período, segundo dados oficiais.

Desde dezembro de 2006, quando o país iniciou uma polêmica operação de combate às drogas, o México acumula mais de 450.000 mortes violentas e dezenas de milhares de desaparecimentos, segundo os números oficiais do governo.

yug/atm/fp