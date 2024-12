O ex-ciclista francês Pascal Hervé, que chegou a vestir a 'maglia rosa' no Giro d'Italia de 1996, antes de ter seu nome envolvido no escândalo de doping no Caso Festina, morreu na madrugada desta quarta-feira (25), aos 60 anos, informou a União Nacional de Ciclistas Profissionais (UNCP).

As circunstâncias de sua morte não foram divulgadas, mas em setembro foi revelado que Hervé havia passado por uma cirurgia devido a "um tumor canceroso no estômago" em meados do ano.

"Pascal era uma figura emblemática e uma voz imprescindível do nosso esporte. A grande família do ciclismo está de luto", escreveu a UNCP na rede social X.

O anúncio de sua morte gerou comoção nas redes de muitos antigos companheiros, como Laurent Brochard.

Ex-campeão mundial amador, Pascal Hervé encerrou a carreira aos 37 anos depois de ter sido flagrado em exame antidoping no Giro d'Italia em 2001. Três anos antes, ele havia sido suspenso por dois meses por seu envolvimento no Caso Festina, junto com Richard Virenque, de quem foi fiel gregário durante muito tempo.

