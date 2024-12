O Boston Celtics encerrou um jejum que durava desde 2008 e conquistou seu décimo oitavo título da NBA neste ano de 2024.

Graças a esse triunfo, a franquia verde quebrou a igualdade que mantinha no topo da lista de campeões com o Los Angeles Lakers e mais uma vez se posicionou como o time com mais títulos no campeonato de basquete mais importante do mundo.

Nas finais da NBA, os Celtics venceram o Dallas Mavericks por 4 a 1 no placar agregado de confrontos.

Na noite da conquista do título, Jayson Tatum, com 31 pontos e 11 assistências, foi o protagonista do time campeão, que sucedeu o Denver Nuggets como novo campeão. Nas finais, o cobiçado prêmio de MVP foi para outra estrela do time, Jaylen Brown.

A química entre Tatum e Brown, parceiros há sete temporadas, foi novamente explosiva e o TD Garden de Boston foi aclamado como símbolo do time.

Diante deles estava o Dallas Mavericks com Luka Doncic, que admitiu a superioridade dos Celtics nas finais.

"Eles são uma grande equipe, têm grandes jogadores. Estão juntos há muito tempo e tiveram que passar por tudo, então temos que ficar atentos a eles, ver como jogam, sua maturidade. Podemos aprender com isso", disse o esloveno.

