Imerso em uma inexplicável série de nove derrotas nos últimos 12 jogos entre todas as competições, o Manchester City de Pep Guardiola precisa dos três pontos em casa contra o Everton, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, no tradicional 'Boxing Day', nesta quinta-feira (26).

Muito mais tranquila é a situação dos times do Top 5 da tabela, já que todos eles jogam em casa contra adversários acessíveis, 'a priori'.

O líder Liverpool, por exemplo, recebe em Anfield o Leicester (17º).

Cada vez mais longe da luta pelo título, o Manchester City (7º a 12 pontos dos 'Reds'), tenta desesperadamente virar a página da série negativa que fez a equipe entrar em crise.

Desde o final de outubro, os 'Citizens' só venceram o Nottingham Forest (3 a 0), no dia 4 de dezembro. Nos demais jogos, foram dois empates e nove derrotas.

Nesse cenário, o objetivo é só um no Etihad Stadium, no jogo que abre o 'Boxing Day': Vencer o Everton (15º), que luta para escapar do rebaixamento.

Nos dias prévios à partida, Guardiola tentou atrair as críticas para si com o objetivo de tirar a pressão sobre seus jogadores, especialmente sobre o atacante norueguês Erling Haaland.

"Sem ele, [a situação] seria ainda pior", declarou o treinador.

- Liverpool embalado; Arsenal sem Saka -

Motivado pela grande vitória sobre o Tottenham (6 a 3), o Liverpool chega com moral elevado para enfrentar Leicester, outro time em dificuldades e cuja última vitória em Anfield aconteceu há 24 anos.

Líderes no Natal pela primeira vez desde 2020, os 'Reds' poderão contar com Mohamed Salah, que vive grande momento na temporada, enquanto o 'efeito Ruud Van Nistelrooy' parece ter evaporado no Leicester, que vem de duas derrotas consecutivas: Newcastle (4 a 0) e Wolverhampton (3 a 0).

Quatro pontos atrás do Liverpool, o Chelsea (2º) precisa vencer o clássico londrino contra o Fulham (9º) para não se afastar da briga pelo título.

Outro time da capital, o Arsenal (3º) tentará demonstrar contra o Ipswich (19º) no Emirates Stadium que pode seguir em frente sem Bukayo Saka, principal peça ofensiva da equipe, que sofreu uma lesão muscular e ficará afastado "por várias semanas", segundo o técnico Mikel Arteta. O brasileiro Gabriel Martinelli pode ter sua oportunidade como titular.

Surpresas na temporada, Nottingham Forest, que venceu sete dos últimos dez jogos no campeonato, e Bournemouth terão a chance de se afirmarem contra Tottenham (11º) e Crystal Palace (16º), respectivamente.

Humilhado em Old Trafford no último fim de semana pelo Bournemouth (3 a 0), o Manchester United de Rúben Amorim (13º) o Wolverhampton (18º).

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

(09h30) Manchester City - Everton

(12h00) Bournemouth - Crystal Palace

Nottingham - Tottenham

Newcastle - Aston Villa

Chelsea - Fulham

Southampton - West Ham

(14h30) Wolverhampton - Manchester United

(17h00) Liverpool - Leicester

- Sexta-feira:

(16h30) Brighton - Brentford

(17h15) Arsenal - Ipswich Town

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 39 16 12 3 1 37 16 21

2. Chelsea 35 17 10 5 2 37 19 18

3. Arsenal 33 17 9 6 2 34 16 18

4. Nottingham 31 17 9 4 4 23 19 4

5. Bournemouth 28 17 8 4 5 27 21 6

6. Aston Villa 28 17 8 4 5 26 26 0

7. Manchester City 27 17 8 3 6 29 25 4

8. Newcastle 26 17 7 5 5 27 21 6

9. Fulham 25 17 6 7 4 24 22 2

10. Brighton 25 17 6 7 4 27 26 1

11. Tottenham 23 17 7 2 8 39 25 14

12. Brentford 23 17 7 2 8 32 32 0

13. Manchester United 22 17 6 4 7 21 22 -1

14. West Ham 20 17 5 5 7 22 30 -8

15. Everton 16 16 3 7 6 14 21 -7

16. Crystal Palace 16 17 3 7 7 18 26 -8

17. Leicester 14 17 3 5 9 21 37 -16

18. Wolverhampton 12 17 3 3 11 27 40 -13

19. Ipswich Town 12 17 2 6 9 16 32 -16

20. Southampton 6 17 1 3 13 11 36 -25

