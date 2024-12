Um crocodilo australiano que apareceu no sucesso cinematográfico "Crocodilo Dundee" morreu aos 90 anos, anunciou nesta terça-feira zoológico onde o animal viva.

Burt, um réptil de cinco metros de comprimento, morreu "em paz", afirma o comunicado do aquário Darwin, onde vivia na área 'Crocosaurus Cove'.

"A história de vida de Burt é uma história de força, resiliência e uma personalidade tão ousada quanto o próprio Top End", como é conhecido o Território do Norte australiano.

O réptil foi capturado em um rio do Território do Norte na década de 1980, antes de se tornar "um dos crocodilos mais famosos do mundo", afirmou o aquário.

"Burt foi realmente único. Não era apenas um crocodilo, era uma força da natureza e uma recordação do poder e majestade destas criaturas incríveis", acrescentou.

Burt apareceu em uma cena de "Crocodilo Dundee", quando a repórter americana Sue Charleton (interpretada por Linda Kozlowski) é atacada por um crocodilo enquanto enche sua garrafa de água e é resgatada por Mick Dundee (Paul Hogan).

