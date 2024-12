Mais de 25.000 refugiados sírios atravessaram a fronteira com a Turquia para retornar a seu país de origem nos últimos 15 dias, anunciou o ministro turco do Interior, Ali Yerlikaya.

O balanço anterior de Ancara registrava 7.621 retornos a partir da Turquia entre 9 e 13 de dezembro, os quatro dias após a queda do regime do presidente sírio Bashar al Assad.

A Turquia compartilha uma fronteira de mais de 900 quilômetros com a Síria e abriga em seu território quase três milhões de sírios que fugiram desde 2011 da guerra civil em seu país, afirmou Yerlikaya à agência de notícias estatal Anadolu.

O grupo inclui mais de meio milhão de pessoas que moram em Istambul, a maior cidade da Turquia.

Ancara mantém contato com as novas autoridades de Damasco para facilitar o retorno voluntário dos refugiados sírios.

O ministro do Interior da Turquia anunciou a criação de escritórios de gestão migratória na embaixada da Turquia em Damasco, reaberta após 12 anos, e no consulado em Aleppo, no norte da Síria.

