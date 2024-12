O técnico Roberto Mancini afirmou neste domingo (22) que cometeu um erro quando decidiu deixar a seleção da Itália para assumir a Arábia Saudita, em agosto de 2023.

"Se eu pudesse voltar atrás, não repetiria a decisão de deixar a 'Nazionale' porque treinar essa seleção é o que há de mais bonito", declarou Mancini, que foi demitido pela federação saudita em outubro, em entrevista ao canal RAI.

"Talvez não tenha me entendido bem com o presidente da Federação Italiana [Gabriele Gravina], talvez estivéssemos simplesmente em um momento difícil, talvez tudo pudesse ter acontecido de forma diferente. Mas não tenho nada contra ele", acrescentou o treinador.

Mancini foi o técnico que levou a Itália ao título da Eurocopa em 2021. Em agosto de 2023, ele surpreendeu anunciando sua demissão, citando divergências com os dirigentes da Federação Italiana de Futebol.

No momento do anúncio, disse que não estava em contato com nenhum outro clube ou federação, mas dias depois assumiu a seleção da Arábia Saudita.

Seu contrato ia até 2027, mas foi rescindido em outubro pelos resultados decepcionantes da equipe. Com Mancini no comando, os 'Falcões Verdes' tiveram um retrospecto de sete vitórias, cinco empates e seis derrotas.

O treinador italiano afirmou que sua decisão de ir à Arábia Saudita não foi por dinheiro. Seu contrato garantia um salário anual de US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 150 milhões na cotação atual).

"Minha carreira fala por si só", respondeu.

Seu nome foi recentemente especulado na Roma, que em novembro contratou o veterano Claudio Ranieri.

Mancini afirmou ao RAI que não está "em contato com ninguém".

"Mas algo vai acontecer, é só questão de tempo", ressaltou.

