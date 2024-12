A gigante do 'streaming' americana Netflix transmitirá para os Estados Unidos as Copas do Mundo femininas de 2027, no Brasil, e de 2031, que acontecerá no país da América do Norte, confirmando sua aposta no esporte, anunciou a Fifa nesta sexta-feira (20).

A Netflix será a distribuidora exclusiva e integral desses torneios nos Estados Unidos.

"É um momento histórico para os direitos televisivos do esporte", reagiu o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em um comunicado.

"A Netflix, como uma marca global e nova parceira da Fifa a longo prazo, demonstrou um grande compromisso com o desenvolvimento do futebol feminino. Este acordo mostra claramente o valor da Copa do Mundo Feminina da Fifa e do futebol feminino global. A colaboração entre Fifa e Netflix marca um acontecimento histórico para as transmissões de mídia e o futebol feminino", acrescentou.

Há algumas semanas, a plataforma lançou um documentário sobre a seleção feminina da Espanha e o escândalo do beijo não consentido do então presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales, na jogadora Jenni Hermoso.

Também lançou uma série documental sobre a seleção feminina dos Estados Unidos.

Com o acordo anunciado nesta sexta-feira, a Netflix confirma seu interesse cada vez maior pelo esporte, depois de ter aumentado a transmissão de eventos, como fez recentemente com a luta de boxe entre a lenda dos pesos pesados Mike Tyson e o 'youtuber' Jake Paul.

ali/lle/dr/ol/jb/mvv