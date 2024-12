O Vasco da Gama anunciou que Fábio Carille, ex-técnico do Santos, será seu novo treinador para a temporada de 2025.

"O Vasco informa que acertou a contratação de Fábio Carille", declarou o clube carioca num comunicado divulgado na noite de quinta-feira.

Carille, de 51 anos e natural de São Paulo, ficou livre em novembro após deixar o Santos, pelo qual foi campeão da Série B, levando o time paulista de volta à elite do futebol brasileiro.

O ex-zagueiro assinou um contrato com o Vasco até o final do ano que vem.

O comunicado diz ainda que "a data de apresentação oficial do novo treinador será divulgada em breve".

Carille se tornou a opção do clube cruzmaltino depois que Renato Gaúcho, ex-técnico do Grêmio, desistiu de aceitar uma oferta para descansar com a família, segundo disse em suas redes sociais.

O novo técnico do Vasco também teve passagem de sucesso no Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 2017 e tricampeão do Campeonato Paulista.

O time carioca terminou o Brasileirão deste ano na 10ª posição, com 50 pontos, o que o classificou para a próxima edição da Copa Sul-Americana.

ffb/app/nn/aam/dd