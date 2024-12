O governo da Malásia aprovou a retomada das buscas pelo avião do voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu misteriosamente há 10 anos, anunciou nesta sexta-feira (20) o ministro dos Transportes, Anthony Loke.

"A proposta de uma operação de busca por parte da 'Ocean Infinity' (empresa americana de exploração) é sólida e merece ser levada em consideração", declarou Loke à imprensa.

Loke afirmou que no dia 13 de dezembro, os ministros do governo malaio "concordaram, em princípio, em aceitar a proposta da Ocean Infinity", uma empresa com sedes nos Estados Unidos e no Reino Unido, para proceder a busca "em uma nova área de 15.000 quilômetros quadrados no sul do Oceano Índico".

No dia 8 de março de 2014, o avião, um Boeing 777 que decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim com 239 pessoas a bordo, desapareceu misteriosamente.

Até agora, nenhum vestígio foi encontrado em uma área de 120.000 quilômetros quadrados no sul do Oceano Índico, o maior raio de busca na história da aviação.

