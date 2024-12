O jovem atacante Marc Guiu marcou três gols na vitória do Chelsea sobre o Shamrock Rovers por 5 a 1, a sexta em seis jogos na Europa Conference League, nesta quinta-feira (19), e com isso os 'Blues' avançaram para as oitavas de final na liderança e com uma campanha 100%.

Guiu, de 18 anos, assumiu a artilharia da competição com seis gols, dois deles marcados na vitória fora de casa sobre o Astana, na semana passada.

O jovem espanhol colocou o Chelsea na frente após uma confusão defensiva, mas um remate desviado de Markus Poom empatou para os visitantes irlandeses.

Guiu aproveitou outro erro da defesa adversária para recolocar seu time em vantagem em Stamford Bridge, com Kiernan Dewsbury-Hall marcando outro antes de Guiu completar seu hat-trick de cabeça nos acréscimos do primeiro tempo.

Marc Cucurella marcou o quinto para os 'Blues' por volta de uma hora de jogo.

O Chelsea terminou a fase de liga com 26 gols marcados e mais uma vez reforçou seu status de favorito ao título.

Os oito primeiros colocados entre as 36 equipes do torneio avançaram diretamente para as oitavas de final.

O Shamrock, que começou a noite como um dos três times invictos restantes, irá para os playoffs que classificam para as oitavas [reservado às equipes que terminaram entre o 9º e o 24º lugar] e que serão disputados nos dias 13 e 20 de fevereiro.

- Betis nos playoffs -

Também nesta quinta-feira o Betis venceu o Helsinki por 1 a 0 conseguindo assim garantir a sua vaga nos playoffs.

Os sevilhanos terminaram na 15ª posição com 10 pontos (três vitórias, um empate, duas derrotas).

O americano Johnny Cardoso, aos 26 minutos, aproveitou rebote para pegar a bola, driblar o goleiro dos finlandeses e marcar o gol da vitória no estádio Benito Villamarín.

Apesar da clara superioridade no restante da partida, o Betis não conseguiu aumentar o placar e não respirou tranquilo até o apito final.

--- Resultados e classificação da Liga Conferência após os jogos da 6ª e última rodada da fase de liga:

Quinta-feira, 19 de dezembro

APOEL Nicósia (CYP) - Astana (CAZ) 1 - 1

Panathinaikos (GRE) - Dynamo Minsk (BLR) 4 - 0

Heidenheim (GER) - Saint-Gall (SUI) 1 - 1

Cercle Bruges (BEL) - Basaksehir (TUR) 1 - 1

Djurgårdens IF (SWE) - Legia Varsóvia (POL) 3 - 1

Borac Banja Luka (BIH) - Omonia Nicosie (CYP) 0 - 0

TSC Backa Topola (SRB) - FC Noah (ARM) 4 - 3

Jagiellonia (POL) - Olimpija Ljubljana (SLO) 0 - 0

Linz (AUT) - Víkingur Reykjavik (ISL) 1 - 1

Molde (NOR) - Mlada Boleslav (CZE) 4 - 3

Celje (SLO) - The New Saints (WAL) 3 - 2

Betis (ESP) - HJK Helsinki (FIN) 1 - 0

Rapid Viena (AUT) - Copenhague (DIN) 3 - 0

Lugano (SUI) - Pafos FC (CYP) 2 - 2

Vitória de Guimarães (POR) - Fiorentina (ITA) 1 - 1

Heart of Midlothian (SCO) - Petrocub-Hîncesti (MDA) 2 - 2

Larne (NIR) - La Gantoise (BEL) 1 - 0

Chelsea (ING) - Shamrock Rovers (IRL) 5 - 1

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Chelsea (ING) 18 6 6 0 0 26 5 21

2. Vitória de Guimarães (POR) 14 6 4 2 0 13 6 7

3. Fiorentina (ITA) 13 6 4 1 1 18 7 11

4. Rapid Vienne (AUT) 13 6 4 1 1 11 5 6

5. Djurgårdens IF (SWE) 13 6 4 1 1 11 7 4

6. Lugano (SUI) 13 6 4 1 1 11 7 4

7. Legia Varsóvia (POL) 12 6 4 0 2 13 5 8

8. Cercle Bruges (BEL) 11 6 3 2 1 14 7 7

----------------------------------------

9. Jagiellonia (POL) 11 6 3 2 1 10 5 5

10. Shamrock Rovers (IRL) 11 6 3 2 1 12 9 3

11. APOEL Nicosie (CYP) 11 6 3 2 1 8 5 3

12. Pafos FC (CYP) 10 6 3 1 2 11 7 4

13. Panathinaikos (GRE) 10 6 3 1 2 10 7 3

14. Olimpija Ljubljana (SLO) 10 6 3 1 2 7 6 1

15. Betis Séville (ESP) 10 6 3 1 2 6 5 1

16. Heidenheim (ALE) 10 6 3 1 2 7 7 0

17. La Gantoise (BEL) 9 6 3 0 3 8 8 0

18. Copenhague (DIN) 8 6 2 2 2 8 9 -1

19. Víkingur Reykjavik (ISL) 8 6 2 2 2 7 8 -1

20. Borac Banja Luka (BIH) 8 6 2 2 2 4 7 -3

21. Celje (SLO) 7 6 2 1 3 13 13 0

22. Omonia Nicósia (CYP) 7 6 2 1 3 7 7 0

23. Molde (NOR) 7 6 2 1 3 10 11 -1

24. TSC Backa Topola (SRB) 7 6 2 1 3 10 13 -3

----------------------------------------------

25. Heart of Midlothian (SCO) 7 6 2 1 3 6 9 -3

26. Basaksehir (TUR) 6 6 1 3 2 9 12 -3

27. Mlada Boleslav (CZE) 6 6 2 0 4 7 10 -3

28. Astana (CAZ) 5 6 1 2 3 4 8 -4

29. Saint-Gall (SUI) 5 6 1 2 3 10 18 -8

30. HJK Helsinki (FIN) 4 6 1 1 4 3 9 -6

31. FC Noah (ARM) 4 6 1 1 4 6 16 -10

32. The New Saints (WAL) 3 6 1 0 5 5 10 -5

33. Dynamo Minsk (BLR) 3 6 1 0 5 4 13 -9

34. Larne (NIR) 3 6 1 0 5 3 12 -9

35. Linz (AUT) 3 6 0 3 3 4 14 -10

36. Petrocub-Hîncesti (MDA) 2 6 0 2 4 4 13 -9

