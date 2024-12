O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, pediram a unidade da Síria durante uma cúpula de países muçulmanos no Cairo, nesta quinta-feira (19).

Os dois líderes participaram da reunião a partir de perspectivas historicamente divergentes, já que a Turquia tem apoiado a oposição ao deposto Bashar al Assad, enquanto o Irã tem sido um firme aliado do líder sírio.

Em seu discurso, Erdogan, que visitou o Egito pela segunda vez este ano, pediu a reconciliação na Síria, enfatizando a necessidade de “restaurar a integridade territorial e a unidade da Síria”.

Ele também expressou sua esperança de ver “o estabelecimento de uma Síria livre do terrorismo”, referindo-se principalmente aos separatistas curdos do PKK, que são considerados uma ameaça por Ancara, e apresentou a visão de um país onde “todas as comunidades religiosas e grupos étnicos vivam em paz”.

Por sua vez, o presidente iraniano enfatizou que “há mais de 14 meses, a região do Oriente Médio, em particular Gaza, o sul do Líbano e agora a Síria, tem sido alvo de ataques maciços do regime usurpador israelense”.

No contexto do conflito sírio, Pezeshkian pediu a participação inclusiva de todos os grupos em um futuro governo e o “respeito às diferentes crenças e religiões”.

Ele também reafirmou o apoio do Irã a qualquer acordo palestino que tenha o consenso dos vários grupos do povo palestino.

