O governo britânico denunciou, nesta quarta-feira (18), as ameaças do ex-presidente russo Dmitri Medvedev contra o jornal The Times, que classificou como "legítimo" o assassinato do general russo Igor Kirillov em um editorial.

Medvedev, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança russo, afirmou em uma mensagem publicada no Telegram que os jornalistas do The Times são agora "alvos militares legítimos", depois que o jornal defendeu o assassinato do general Igor Kirillov, morto na terça-feira em um atentado com bomba reivindicado pela Ucrânia.

"Os autores de crimes contra a Rússia sempre têm cúmplices, e estes agora são alvos militares legítimos. Entre eles talvez estejam os desprezíveis chacais do The Times, que se esconderam covardemente atrás de um editorial. Ou seja, toda a equipe de direção da publicação", escreveu o ex-presidente russo.

"Então, tomem cuidado, pois em Londres tudo pode acontecer...", acrescentou.

Em um editorial publicado nesta quarta-feira, o The Times, jornal britânico de centro-direita, considerou que o assassinato do general russo foi "um ato de legítima defesa por parte de uma nação ameaçada".

"Além de ser um criminoso de guerra, Kirillov era um mentiroso a serviço da barbaridade", também pode ser lido no editorial, que expressa a posição do jornal.

O porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, condenou as declarações do ex-presidente russo, considerando-as "mais um exemplo da retórica desesperada vinda do governo de [Vladimir] Putin".

"Ao contrário da Rússia, uma imprensa livre é a pedra angular de nossa democracia, e levamos muito a sério qualquer ameaça proveniente da Rússia", acrescentou.

