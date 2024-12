O piloto mexicano Sergio Pérez, de 34 anos, não continuará na Red Bull na próxima temporada da Fórmula 1, informou a equipe austríaca nesta quarta-feira (18), sem revelar quem será o futuro companheiro do tetracampeão mundial Max Verstappen.

"Depois de quatro temporadas de sucesso juntos e depois do encerramento da temporada de Fórmula 1 mais longa da história, Sergio Pérez e Oracle Red Bull Racing chegaram a um acordo para seguirem caminhos diferentes em 2025", diz a nota publicada pela escuderia.

'Checo' Pérez chegou à Red Bull em 2021 e ajudou a equipe a ganhar dois títulos de construtores.

Atrás de Verstappen, foi vice-campeão mundial no ano passado, mas em 2024 teve um desempenho muito mais discreto e terminou em oitavo, apesar de ter começado muito bem a temporada, com quatro pódio nas cinco primeiras etapas.

O piloto mexicano participou de 90 corridas com a Red Bull, nas quais conseguiu cinco vitórias, entre elas a do Grande Prêmio de Mônaco de 2022. No total, foram 29 pódios.

Sergio Pérez estreou na Fórmula 1 em 2011, pela Sauber, e continuou competindo em todas as temporadas seguintes por diferentes equipes. Depois da Sauber (2011-2012), foi piloto da McLaren (2013), Force India (2014-2018) e Racing Point (2019-2020), até chegar à Red Bull.

