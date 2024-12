O RB Salzburg, que disputa a Liga dos Campeões e está no Mundial de Clubes da Fifa de 2025, anunciou nesta quarta-feira (18) a contratação do técnico alemão Thomas Letsch, que chega para substituir Pepijn Lijnders, demitido no início da semana pelos maus resultados na temporada.

Letsch, ex-treinador do Bochum da Alemanha, assinou contrato até junho de 2027, informou o clube austríaco em comunicado.

O alemão de 56 anos também passou pelas categorias de base do Salzburg e dirigiu o time juvenil na Youth League.

O Salzburg venceu apenas um de seus seis jogos na Champions e está praticamente eliminado, faltando duas rodadas para o fim da primeira fase. No Campeonato Austríaco, é o quinto colocado a dez pontos do líder, o Sturm Graz.

O clube conquistou 14 títulos nacionais desde que foi comprado pela Red Bull, em 2005.

O RB Salzburg é um dos 32 participantes do novo Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos de 14 de junho a 14 de julho, e caiu no grupo de Real Madrid, Pachuca e Al-Hilal.

