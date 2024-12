O corpo do ex-jogador de rubgy inglês Tom Voyce, que estava desaparecido desde o último fim de semana, quando seu carro foi arrastado pela enchente de um rio no norte da Inglaterra, foi encontrado, informou sua esposa nesta sexta-feira (13).

Voyce, de 43 anos, estava voltando para casa depois de passar a noite com amigos quando a tempestade Darragh atingiu o Reino Unido.

A polícia suspeitava que o ex-jogador tentou atravessar o rio com seu carro e foi arrastado pela correnteza, depois do aumento do nível da água pelas fortes chuvas.

O corpo foi encontrado na quinta-feira e identificado no dia seguinte. Anna Voyce, esposa de Tom, afirmou em uma declaração publicada no site da polícia de Northumbria que estava "totalmente devastada e com o coração partido".

Durante sua carreira, Tom Voyce jogou no Bath Rubgy e no London Wasps. Também defendeu a seleção da Inglaterra em nove jogos, entre 2001 e 2006. Ele se aposentou em 2013.

