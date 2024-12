O ministro do Esporte russo, Mikhail Degtyarev, foi nomeado nesta sexta-feira como o novo presidente do Comitê Olímpico Russo (COR), embora o país esteja excluído do cenário esportivo mundial devido a sua ofensiva na Ucrânia desde fevereiro de 2022.

Ele substitui Stanislav Pozdniakov, no cargo desde 2018 e defensor de uma linha dura em relação ao Comitê Olímpico Internacional (COI). As relações entre ambas as instituições são praticamente inexistentes.

Pozdniakov, tetracampeão olímpico de esgrima, apresentou sua demissão no dia 15 de outubro, justificando sua decisão pela “necessidade de otimizar” a gestão do esporte em seu país.

Devido às sanções internacionais, a Rússia apresentou aos Jogos de Paris uma equipe reduzida de 15 atletas, que participaram sob bandeira neutra e foram selecionados em um processo rigoroso.

Pozdniakov condenou em diversas ocasiões as sanções impostas ao seu país e qualificou de “russofobia” as decisões das autoridades desportivas internacionais, em particular do COI, pelas medidas “discriminatórias” impostas aos atletas russos.

O COI, por sua vez, acusou a Rússia de “politizar o esporte”.

