Os preços do petróleo fecharam em leve baixa nesta quinta-feira (12) devido a previsões fracas sobre a demanda de petróleo e à intenção do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de reduzir os preços aumentando a produção.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro caiu 0,15% a 73,41 dólares, enquanto o barril de West Texas Intermediate (WTI) para janeiro perdeu 0,38% a 70,02 dólares.

Os preços tiveram "uma leve alta nos últimos três dias, mas terminaram em baixa porque [o mercado] se preocupa com a oferta", comentou Bart Melek, da TD Securities.

As previsões do mercado petrolífero não são otimistas. A Agência Internacional de Energia (AIE) divulgou nesta quinta um relatório que aponta para "um excedente de oferta de 950 mil barris por dia em 2025" e até "1,4 milhão de barris por dia" caso a Opep e seus aliados da Opep+ voltem a colocar no mercado a partir de abril uma parte dos barris que retiraram.

São 2,2 milhões de barris diários de oito países membros da aliança, incluindo Arábia Saudita e Rússia.

A Opep revisou para baixo suas previsões de crescimento da demanda global de petróleo para 2024 e 2025.

Trump reafirmou nesta quinta-feira sua intenção de "reduzir os preços do petróleo de forma substancial".

O republicano é um forte defensor das energias fósseis, e o mercado espera condições favoráveis para os produtores americanos de petróleo, o que resultaria em uma oferta ainda mais abundante dos Estados Unidos.

Além disso, o mercado continua avaliando a situação geopolítica, "com novas sanções da União Europeia contra a Rússia, um frágil cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah", e as incertezas persistentes sobre o futuro da Síria, resumiram os analistas da Energi Danmark.

