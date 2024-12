Cinco vitórias em cinco jogos: o Chelsea continua confirmando seu status de favorito na Liga Conferência e 100% de aproveitamento na competição ao bater o Astana por 3 a 1 nesta quinta-feira (12), no Cazaquistão.

Nem a longa viagem e nem o frio atrapalharam os 'Blues', que agora somam 15 pontos em 15 possíveis nesta edição da Conference.

O resultado no Cazaquistão se torna ainda mais expressivo porque o time londrino contou com vários jogadores jovens, nove deles do sub-21.

Os gols da vitória saíram todos no primeiro tempo, com Marc Guiu (14'), Aleksandr Marochkin (18') e Renato Veiga (39'), enquanto o Astana descontou com Marin Tomasov (45').

Só o Legia Varsóvia tem 100% de aproveitamento na competição até aqui, mas em quatro rodadas. O time polonês entra em campo, ainda nesta quinta-feira, contra o Lugano da Suíça, com a missão de vencer e voltar a alcançar a pontuação do Chelsea.

Já o Astana, com cinco pontos em cinco jogos, fica em situação delicada na competição.

