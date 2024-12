Um grupo de australianas iniciou um processo contra as empresas Rio Tinto e BHP por discriminação e assédio sexual generalizados quando trabalhavam nas gigantes do setor de mineração.

Dois casos separados foram apresentados na quarta-feira (11) em um tribunal australiano em representação das mulheres, que trabalharam nos últimos 20 anos para as mineradoras.

"As ações judiciais darão voz a estas mulheres, incluindo muitas que estavam com medo de falar pelo receio de perder o emprego ou de enfrentar represálias no trabalho", disse o advogado Joshua Aylward.

"Ouvimos denúncias de todo tipo, desde toques indesejados e assédio sexual até estupros, violência e ameaças físicas, assim como discriminação por gênero ou por gravidez", afirmou.

BHP e Rio Tinto não comentaram especificamente o conteúdo dos processos.

A principal demandante contra a empresa anglo-australiana Rio Tinto disse que recebeu "mensagens não solicitadas, vídeos e fotos de conteúdo sexual explícito" quando trabalhava como guarda de segurança.

A mulher, que pediu para não ter a identidade revelada por medo de represálias, disse que não recebeu promoções na carreira depois que reclamou do assédio.

A principal demandante no caso contra a mineradora australiana BHP, que também pediu anonimato, afirma que foi submetida a uma torrente de mensagens sexuais e depreciativas.

Um porta-voz da BHP comentou que na empresa "não há lugar" para assédio sexual.

"Estamos comprometidos a fornecer um ambiente de trabalho seguro e respeitoso para todos", afirmou a empresa à AFP.

"Lamentamos profundamente e pedimos desculpas sem reservas a qualquer pessoa que tenha sofrido alguma forma de assédio na BHP", acrescentou.

A Rio Tinto declarou ao canal de televisão ABC que não tolera "qualquer forma de assédio sexual ou assédio baseado em sexo".

