Taiwan afirmou nesta quinta-feira (12, data local) que detectou 16 navios de guerra chineses nas águas do entorno da ilha, um dos números mais altos deste ano, no momento em que Pequim intensifica a pressão militar contra Taipé.

Os barcos da Marinha, junto com 34 aviões chineses, foram detectados perto de Taiwan nas 24 horas concluídas às 6h de quinta-feira (19h da quarta-feira em Brasília), indicou o Ministério de Defesa Nacional.

As autoridades taiwanesas afirmaram esta semana que a China está realizando seus maiores exercícios marítimos em anos, que se se estendem das imediações do sul do Japão até o Mar do Sul da China.

Participam das manobras cerca 90 barcos da Marinha e da guarda-costeira chinesa, com exercícios que simulam ataques contra navios estrangeiros e ensaios de bloqueio de rotas marítimas, disse na quarta-feira um alto cargo taiwanês de segurança.

amj/cwl/mas/cjc/rpr