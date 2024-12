Os preços do petróleo aumentaram nesta quarta-feira (11), impulsionados por sanções adicionais da União Europeia (UE) contra a "frota fantasma" russa, que podem afetar as exportações de petróleo do Kremlin.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 1,84% a 73,52 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para janeiro subiu 2,43% a 70,29 dólares.

"O mercado reagiu à decisão da UE de impor novas sanções que podem reduzir as entregas de petróleo da Rússia", disse à AFP John Kilduff, analista da Again Capital.

Os países da UE aprovaram nesta quarta um novo pacote de sanções contra a Rússia pela guerra na Ucrânia, incluindo medidas adicionais contra a frota de navios petroleiros usados pelo governo russo para contornar as restrições ocidentais.

Composta por cerca de 600 navios, essa "frota fantasma" transporta aproximadamente 1,7 milhão de barris de petróleo por dia, segundo estimativas britânicas de julho.

"Fechar os olhos para os fluxos de petróleo da Rússia e do Irã (...) ajudou a manter os preços relativamente baixos e evitou aumentos", explicou Kilduff.

A incerteza sobre a situação na Síria após a queda de Bashar al Assad também sustenta os preços.

