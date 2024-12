O julgamento de cinco homens suspeitos de violência contra torcedores israelenses em novembro começou nesta quarta-feira (11) em um tribunal holandês.

Os suspeitos, com idades entre 19 e 32 anos, comparecerão separadamente perante três juízes em um tribunal de Amsterdã. Dois outros suspeitos se apresentarão na quinta-feira.

Os sete são acusados de atos violentos, informou a Promotoria holandesa.

Os incidentes ocorreram na noite de 7 para 8 de novembro, após uma partida da Liga Europa entre Ajax e Maccabi Tel Aviv FC, vencida pelo time da casa (5 a 0). Os torcedores do time israelense foram perseguidos e agredidos nas ruas do centro de Amsterdã.

As autoridades informaram que cinco pessoas foram brevemente hospitalizadas em decorrência dos ataques, que os Países Baixos e vários Estados ocidentais consideraram antissemitas.

De acordo com a polícia, as tensões já estavam altas 24 horas antes do jogo. Os torcedores israelenses entoaram cantos antiárabes, vandalizaram um táxi e queimaram uma bandeira palestina.

A polícia disse que estava investigando pelo menos 45 pessoas em conexão com os distúrbios.

Também houve acusações contra os torcedores do Maccabi, “que se envolveram em comportamento provocativo antes da partida”, disse a Promotoria pública holandesa em um comunicado.

O primeiro suspeito a comparecer perante os juízes na quarta-feira é um homem de 19 anos acusado de violência ao redor do estádio do Ajax, a Johan Cruyff Arena, por gritar slogans antissemitas e atirar pedras na polícia.

Outro suspeito, de 22 anos, responderá pelas acusações mais graves do caso, tentativa de homicídio culposo, disseram os promotores.

Essas altercações ocorreram em um cenário de polarização na Europa, com atos antissemitas, anti-Israel e islamofóbicos em ascensão desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, há mais de um ano.

