A seleção dos Estados Unidos, comandada pelo argentino Mauricio Pochettino, disputará dois amistosos em janeiro na Flórida, contra Costa Rica e Venezuela, anunciou nesta terça-feira (10) a federação local (US Soccer).

A seleção norte-americana, comandada desde setembro passado por Pochettino, enfrentará 'Los Ticos' no dia 22 de janeiro, em Orlando, e a 'Vinotinto', quatro dias antes, em Fort Lauderdale.

Ambos os compromissos estão fora das datas Fifa para seleções, por isso Pochettino aproveitará para avaliar jogadores da MLS e vários jovens jogadores antes da fase final da Liga das Nações Concacaf e da Copa Ouro, que será disputada em 2025.

"As concentrações de janeiro têm sido uma parte importante do desenvolvimento da seleção dos EUA. É uma oportunidade única de trabalhar em estreita colaboração com nossos jogadores da MLS e depois terminar com um bom desafio contra a Costa Rica", disse Pochettino, de 52 anos.

O argentino assumiu o cargo de técnico dos Estados Unidos em setembro, substituindo Gregg Berhalter, e em sua estreia no comando venceu o Panamá por 2 a 0, em amistoso em outubro.

Os Estados Unidos sediarão, junto com o México e o Canadá, a Copa do Mundo de 2026.

