Os rebeldes que tomaram o controle do governo da Síria vão publicar uma lista das autoridades "envolvidas em torturas contra o povo", anunciou seu líder Ahmad al Shareh nesta terça-feira (10, data local).

"Vamos anunciar uma lista que incluirá nomes do alto escalão envolvidos em torturas contra o povo sírio", escreveu no Telegram o líder rebelde Abu Mohammed al Jolani, que agora utiliza seu nome real, Ahmad al Shareh.

"Vamos oferecer recompensas a qualquer um que forneça informação sobre altos oficiais militares e de segurança envolvidos em crimes de guerra", sustentou. "Vamos perseguir os criminosos de guerra e pedir que eles nos sejam entregues pelos países para onde fugiram."

Al Shareh iniciou conversas nesta segunda-feira com o governo deposto sobre a transferência de comando, um dia depois de sua aliança opositora derrubar o presidente Bashar al Assad.

O movimento islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), de Al Shareh, controlava partes do território sírio quando lançou, em 27 de novembro, uma ofensiva relâmpago que culminou no domingo com sua entrada na capital Damasco.

Assad fugiu da Síria quando os rebeldes tomaram o poder e puseram fim à dinastia iniciada por seu pai, Hafez al Assad, há cinco décadas.

